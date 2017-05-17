Нацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 18 травня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2641,7446 (17 травня – 2643,3401)

100 EUR – 2936,8275 (17 травня – 2923,2698)

10 RUR – 4,6560 (17 травня – 4,6984)

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Як повідомляв УНІАН, 17 травня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,4100/26,4300 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,2411/29,2580 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4735/0,4746 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,4174 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 480 угод на суму 334,42 мільйона доларів.