Українці тримають поза банками понад 300 мільярдів гривень

Обсяг готівки поза банківської системи в Україні на сьогодні становить 304,2 млрд грн, або майже 41% всіх доходів державного бюджету країни на 2017 рік.

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Про це повідомляється на сторінці Національного банку України в соцмережі Facebook з посиланням на виступ в. о. голови НБУ Якова Смолія в ході Cashless Ukraine Summit.

За його словами, кошти у готівковій формі повноцінно не працюють на економіку, в тому час як безготівкові кошти будуть залишатися в економіці і працювати на її розвиток.

«Розвиток безготівковій економіки дозволить скоротити витрати на обслуговування грошового обігу та виготовлення грошей, - зазначив Смолій. - За нашими оцінками, витрати на забезпечення грошового обігу тільки минулого року коштували нашій країні 1,3 млрд гривень».

Як повідомляв УНІАН, Національний банк в рамках концепції cashless-економіки планує знизити обсяг готівки в обігу з 13,4% ВВП в 2016 році до 9,5% ВВП в 2020 році.