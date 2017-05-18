Міністр фінансів обговорив з місією МВФ реформи, необхідні для отримання п'ятого траншу кредиту

Представники місії Міжнародного валютного фонду на чолі з головою місії МВФ в Україні Роном ван Роденом зустрілися з міністром фінансів України Олександром Данилюком та керівником Державної фіскальної служби Мирославом Проданом.

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Згідно з повідомленням на сайті Мінфіну, міністр фінансів під час зустрічі з представниками місії обговорив питання подальшої імплементації програми МВФ. Представники місії висловили впевненість, що подальше впровадження структурних реформ відповідно до Меморандуму дозволить успішно завершити четвертий перегляд і отримати п'ятий транш. Данилюк, в свою чергу, запевнив представників місії, що Україна буде й надалі дотримуватися взятих на себе зобов'язань.

«Продовження співпраці України та МВФ в рамках механізму розширеного фінансування є запорукою забезпечення макроекономічної стабільності та створення умов для сталого розвитку», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляється на сайті ДФС, Проданий обговорив з МВФ податкову та митну реформи, а також стратегічне реформування ДФС.

«Ми готові до подальшої плідної співпраці з Міжнародним валютним фондом і вважаємо рекомендації, які сьогодні пропонує нам місія МВФ, ключовим чинником реформування фіскальної служби», - цитуються в повідомленні слова Продана.

За його словами, ДФС надала Міністерству фінансів України проекти нормативних документів, якими пропонується внесення змін в існуюче законодавство для ефективного втілення розроблених реформ.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня завершила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України. Національний банк отримав черговий транш МВФ у розмірі 1 млрд дол. 5 квітня, що разом з отриманими напередодні другим траншем макрофінансової допомоги Європейського Союзу дозволило збільшити міжнародні резерви до 16,7 млрд дол. - максимального рівня з середини 2014 року.

За результатами третього перегляду програми EFF МВФ закликав українську владу для досягнення швидшого та стійкішого зростання прискорити структурні реформи, починаючи з приватизації та розвитку ринку сільськогосподарських земель, та відзначив відсутність конкретних результатів у боротьбі з корупцією.

Крім того, на думку МВФ, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема підвищення ефективного пенсійного віку.