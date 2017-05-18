Гривня зміцнюється - на міжбанку 26,41 за долар

В четвер, 18 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,38/26,41 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро на рівні 29,3820 /29,4128 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4735/0,4746 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 26,3983 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 214 угод на суму 105,98 мільйона доларів.