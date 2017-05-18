У Києві нарахували майже 2 тисячі мільйонерів - наймолодшому виповнився 1 рік

З початку 2017 року в Києві подали декларації майже 2 тисяч осіб, які отримали дохід понад 1 млн грн.

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Про це повідомила керівник Головного управління ДФС в Києві Людмила Демченко.

"Що стосується столичних мільйонерів, майже 2 тис. осіб, які отримали дохід понад 1 млн грн, подали декларації про доходи. У своїх деклараціях вони задекларували 12,7 млрд грн, з яких до сплати в бюджет узгоджений майже 0,5 млрд грн ПДФО і понад 48 млн грн військового збору", – розповіла вона.

За даними ДФС, найстаршим декларантом нинішньої кампанії виявився 99-річний житель Шевченківського району столиці, який задекларував понад 58 млн грн від продажу нерухомості.

Батьки наймолодшого мільйонера – жителя Оболоні, якому виповнився 1 рік, - зазначили у декларації спадщину малюка на суму 1 млн грн. Найбільша сума задекларованого доходу зафіксована в Шевченківському районі Києва – 330,7 млн грн.

За словами Демченко, загалом цього року кількість поданих декларацій набагато менша, але суми, які підлягають сплаті до бюджету, більші. Всього киянами подано 18 тисяч декларацій із загальною сумою задекларованих доходів 15 млрд 117 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, цього року під час деклараційної кампанії про свої доходи відзвітували 513 тис. українців. Загальна сума задекларованих доходів громадян становила 50,8 млрд грн, що на 4% перевищує минулорічний показник.

Податкові зобов'язання з податку на доходи фізосіб становили 1,62 млрд грн, з військового збору – 226,5 млн грн.

Кількість мільйонерів в Україні минулого року скоротилося на 25% порівняно з 2015 роком, в той час як їх сумарний дохід зріс на 13%.