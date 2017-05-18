Рева: МВФ підтримує пенсійну реформу, узгоджуються 2-3 технічних моменти

Основний кредитор України Міжнародний валютний фонд у цілому підтримує проект пенсійної реформи, запропонований урядом, наразі узгоджуються 2-3 технічні моменти, що стосуються роботи Пенсійного фонду.

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Про це повідомив журналістам міністр соціальної політики Андрій Рева після засідання уряду в четвер.

«Міжнародний валютний фонд абсолютно нормально сприймає наші домовленості (щодо пенсійної реформи - УНІАН)... Місія МВФ буде тут ще 10 днів. Щоб ви розуміли, ми ведемо діалог не зі стратегічних питань, їх вже давним-давно закрито, а з деяких деталей, які не впливають на пенсійну реформу. Там два-три питання залишилися суто технічного характеру. Навіть якщо ми з ним не домовимося - це не вплине на саму реформу», - сказав міністр.

За словами Реви, Фонд також не виступає проти «осучаснення» пенсій, яке передбачає їх підвищення для більшості пенсіонерів вже з 1 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, пенсійна реформа, розроблена урядом, передбачає поетапне збільшення трудового стажу для виходу на пенсію з 25 до 35 років.

Уряд України в рамках пенсійної реформи планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 млн українців, а також скасувати оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів.

Урядовий варіант пенсійної реформи не передбачає підвищення пенсійного віку, а пропонує інші інструменти для побудови справедливої і бездефіцитної пенсійної системи.

Пенсійна реформа не передбачає підвищення пенсійного віку, однак вводить вимоги до страхового стажу. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. При стажі від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, при стажі не менше 15 років – до 65 років. У той же час, люди з відсутнім страховим стажем зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років. Обсяг допомоги буде визначатися виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера.

Всі нормативи мінімального страхового стажу будуть збільшуватися на 1 рік кожні 12 місяців до 2028 року. Таким чином, з 2028 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років страхового стажу. При цьому урядовий варіант реформи передбачає можливість покупки до 5 років страхового стажу. Якщо б докуповувати страховий стаж за цими правилами можна було зараз, за перший рік треба було б сплатити 16 896 грн.

Також реформа скасовує призначення пенсій держслужбовцям за вислугу років та запроваджує єдину формулу розрахунку розміру пенсій, яка прив'язує його до обсягу внесків у Пенсійний фонд протягом життя.

Раніше в МВФ заявляли, що Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, що включає підвищення ефективного пенсійного віку.