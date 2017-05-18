В Україні заблокували рахунки Яндекса

Компанія Яндекс проінформувала своїх партнерів в Україні про те, що її рахунки заблоковані. Про це повідомляє ТАСС.

"Компанія повідомляє про те, що не може перерахувати кошти на рахунки партнерів", - відзначили в "Яндекс. Україна". В офісі компанії пов'язують блокування доступу до рахунків з указом президента України Петра Порошенка, яким він ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про розширення санкцій відносно російських юридичних і фізичних осіб.

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При цьому в Яндексі зазначили, що "швидко вирішити проблему не виходить", хоча компанія продовжує шукати "легальні рішення для відправки коштів і продовження співпраці", щоб оплатити рахунки.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте і Одноклассники, а також Яндекса. Ініціатором блокування російського веб-ресурсу Яндекс була Служба безпеки України.

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Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в Інтернеті та заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено розробити Кабінету міністрів і Службі безпеки за участю Нацбанку.

У Кремлі заявили, що не забувають "принцип взаємності" в зв'язку з прийняттям рішення про блокування Україною низки російських Інтернет-ресурсів.