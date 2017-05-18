Законопроект про пенсійну реформу може бути внесений до Ради в червні

Національна рада реформ наступного тижня розгляне законопроект про пенсійну реформу, який у разі схвалення може бути винесений на розгляд Верховної Ради вже у червні.

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Про це повідомив журналістам міністр соціальної політики Андрій Рева після засідання уряду в четвер.

«Думаю, наступного тижня Нацрада реформ розгляне законопроект про пенсійну реформу - УНІАН)... Він може бути схвалений, або, наприклад, відправлений на доопрацювання урядом. Якщо його схвалять, то буде внесений до Ради вже в червні», - сказав Рева.

Як повідомляв УНІАН, пенсійна реформа, розроблена урядом, передбачає поетапне збільшення трудового стажу для виходу на пенсію з 25 до 35 років.

Уряд України в рамках пенсійної реформи планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 млн українців, а також скасувати оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів.

Урядовий варіант пенсійної реформи не передбачає підвищення пенсійного віку, а пропонує інші інструменти для побудови справедливої і бездефіцитної пенсійної системи.