Служба фінрозслідувань може почати роботу з 2018 року - Гройсман

Уряд розраховує на прийняття закону про створення Служби фінансових розслідувань (СФР) до кінця поточного року, а почати роботу СФР зможе з 2018 року.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на зустрічі з бізнесом у Києві.

"Прийняття законопроекту - до кінця року... Ми проаналізували, що на запуск роботи Служби фінансових розслідувань потрібно 6-8 місяців. Так що запуск - з наступного року", - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 22 березня схвалив і направив на розгляд Національної ради реформ при президентові України законопроект про створення служби фінансових розслідувань (СФР), покликаної замінити податкову міліцію, а також відділи по боротьбі з економічними злочинами Національної поліції і СБУ.

З 1 січня поточного року податкова поліція в Україні де-юре опинилася поза законом, оскільки і в уряді, і в парламенті розраховували прийняти закон про створення Служби фінансових розслідувань, яка акумулювала б функції контролю всіх видів фінансово-економічних операцій в країні і дозволила б усунути економічні підрозділи в інших відомствах, включаючи МВС і СБУ.

Однак, незважаючи на те, що концепція закону вже представлена, в остаточній редакції, він так і не був винесений на розгляд парламенту. Низка парламентаріїв на початку лютого запропонували відновити повноваження податкової поліції в рамках прийняття закону про оподаткування спадщини. 23 лютого проект закону з нормою про податкової поліції був винесений на розгляд парламенту, проте правка про податкової поліції не була підтримана в сесійній залі.