Власники єврооблігацій "Приватбанку" ініціювали судовий розгляд у Лондонському арбітражі

Ряд власників єврооблігацій «Приватбанку» ініціювали судовий розгляд в Лондонському міжнародному арбітражному суді (LCIA) з наміром оскаржити примусову конвертацію своїх облігацій в капітал після націоналізації фінустанови.

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Про це УНІАН повідомив керуючий партнер адвокатського об'єднання «Suprema Lex», адвокат Віктор Мороз, який зазначив, що на даному етапі сторони узгоджують процедури арбітражу і склад арбітрів.

«Після того, як сторони спору узгодять зазначені питання, суд зможе перейти до розгляду спору по суті, за результатами якого власники єврооблігацій сподіваються отримати від банку справедливу компенсацію вартості їх бондів, примусово конвертованих в капітал банку», - пояснив Мороз.

За його словами, поки судовий розгляд ініційовано від імені власників єврооблігацій «Приватбанку» на загальну суму 17 млн гривень (перший і другий випуски).

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«Інші власники єврооблігацій, об'єднавшись в єдину групу, планують ініціювати судовий розгляд через трасті після його зміни, зумовленої наявністю конфлікту інтересів між трасті та банком», - додав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, націоналізований «Приватбанк» планує 5 червня провести збори власників своїх єврооблігацій двох випусків на 375 млн дол. з погашенням в 2018 році для призначення компанії Madison Pacific Trust Limited новим довірчим керуючим замість нинішнього Deutsche Trustee Company.

Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати найбільший банк України-ПриватБанк (м. Дніпро), керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони.

Після рішення про націоналізацію «ПриватБанк» замінив зобов'язання за облігаціями трьох серій на 595 млн дол. перед спеціальною компанією (SPV, Великобританія) на акції додаткової емісії.