Фонд гарантування має намір продати кредити з пасажирськими літаками у заставі

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в ході аукціонів з продажу активів збанкрутілих банків має намір реалізувати права вимоги за кредитами, в заставі за яким пасажирський вертоліт Еuгосорtег АЅ350ВА і два пасажирських літаки Boeing 735-500.

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Як повідомила прес-служба Фонду, в тому числі 19 травня відбудеться аукціон з продажу права вимоги за кредитом банку "Камбіо", в забезпеченні за яким пасажирський вертоліт Еuгосорtег АЅ350ВА, що знаходиться на одній з вертолітних майданчиків у Києві. Компанія-позичальник зареєстрована в Києві і спеціалізується на оптовій торгівлі хімічними продуктами. Початкова ціна становить 1,070 мільйона гривень.

23 травня відбудеться аукціон з продажу прав вимоги за кредитним договором з "Златобанк", в забезпеченні за яким два пасажирських літаки Boeing 735-500. Початкова ціна реалізації становить 224,447 мільйона гривень. Компанія-позичальник веде активну діяльність на вітчизняному ринку пасажирських авіаперевезень.

Як повідомляв УНІАН, обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів на 1 травня 2017 року склав 12,963 мільярда гривень.

У 2016 році Фонд гарантування вкладів отримав від управління активами неплатоспроможних банків 7,2 мільярда гривень, у тому числі майже 3,2 мільярда гривень – від реалізації активів.

У 2017 році Фонд має намір подвоїти надходження від реалізації активів.