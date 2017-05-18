Україна очікує позитивного завершення поточної місії МВФ – Нацбанк

Українська влада досягнуть консенсусу з місією Міжнародного валютного фонду, яка працює в Києві, і наша країна отримає п'ятий транш кредиту Фонду в рамках програми.

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Про це заявив журналістам виконуючий обов'язки голови Національного банку України Яків Смолій в кулуарах щорічної дослідницької конференції, організованої НБУ разом з Національним банком Польщі і за підтримки уряду Канади та Київської школи економіки.

Смолій нагадав, що місія працюватиме з НБУ, урядом та Адміністрацією президента за чотирма ключовими напрямками: пенсійна реформа, земельна реформа, антикорупційний суд і стратегія розвитку державних банків. "Я думаю, що з усіх цих питань буде досягнуто консенсусу, і ми отримаємо черговий транш", - сказав він.

При цьому Смолій не став прогнозувати терміни отримання наступного траншу, нагадавши, що до кінця року теоретично можливо ще два-три перегляди програми з МВФ. "Ми очікуємо, що загальна сума становитиме 4,5 мільярда доларів, і термін буде залежати від того, як Рада директорів МВФ ухвалить рішення", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня завершив третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України. Національний банк отримав черговий транш МВФ у розмірі 1 млрд дол. 5 квітня, що разом з отриманими напередодні другим траншем макрофінансової допомоги Європейського Союзу дозволило наростити міжнародні резерви до 16,7 млрд дол. - максимального рівня з середини 2014 року.

Чергова місія Фонду приступила до роботи в Києві 16 травня, як і планувалося раніше.

За прогнозами міжнародного рейтингового агентства S&P Global Ratings, Україна швидше за все, отримає наступний транш кредиту від МВФ та пов'язане з ним фінансування зовнішніх донорів у другому півріччі 2017 року за умови прогресу у проведенні земельної та пенсійної реформ.