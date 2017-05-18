В. о. голови Нацбанку заявив, що може підписувати меморандум з МВФ
18:10, 18 травня 2017Фінанси
147
Смолій зазначив, що може підписувати меморандум з МВФ, оскільки виконує обов'язки голови Нацбанку та повністю володіє всіма правами.
Смолій заявив, що може підписувати меморандум з МВФ / Фото УНІАН
Виконуючий обов'язки голови Національного банку України Яків Смолій має повноваження для підписання меморандуму з Міжнародним валютним фондом, місія якого працює в Києві з 16 травня.
Читайте такожМісія МВФ розпочала роботу в Києві – представництво Фонду
Про це Смолій повідомив журналістам в кулуарах щорічної дослідницької конференції, організованої НБУ разом з Національним банком Польщі за підтримки уряду Канади та Київської школи економіки.
"Дійсно, я можу підписувати меморандум з МВФ, якщо буде погоджено та підготовлено такий документ, тому що я виконую обов'язки голови і повністю володію всіма правами", - сказав він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter