Україна подасть апеляцію на рішення Лондонського суду за "боргом Януковича" 10 червня – Данилюк

Міністерство фінансів України 10 червня подасть апеляцію на рішення Високого суду Лондона за позовом Росії проти України "боргу Януковича" в 3 мільярди доларів.

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Про це журналістам повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

"Червень місяць, 10 число... Це день, коли ми подаємо (апеляцію – УНІАН)", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів про те, коли Україна оскаржить рішення Лондонського суду за "боргу Януковича".

Як повідомляв УНІАН, Лондонський суд 29 березня схвалив прискорений розгляд позову Росії проти України "боргу Януковича" в 3 мільярди доларів, не визнавши обґрунтованість аргументів України у цій справі.

Високий суд Лондона 19 січня завершив триденні слухання за позовом Росії до України щодо кредиту на 3 мільярди доларів, отриманого нашою країною в грудні 2013 року по домовленості між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем.

Україна вважає цей кредит "хабарем" Кремля колишньої української влади за відмову від євроінтеграції, в той час як російська сторона наполягає на його погашення.