Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,39 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 19 травня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2639,3442 (18 травня – 2641,7446)

100 EUR – 2937,3262 (18 травня – 2936,8275)

10 RUR – 4,5927 (18 травня – 4,6560)

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Як повідомляв УНІАН, 18 травня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,37/26,40 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро на рівні 29,2411/29,2580 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4735/0,4746 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,3934 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 466 угод на суму 261,72 мільйона доларів.