Данилюк: пенсійна реформа - обов'язкова умова для отримання п'ятого траншу МВФ

Прийняття закону про пенсійну реформу є однією з обов'язкових умов для отримання п'ятого траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду. Про це журналістам повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

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"Так. Прийняти закон", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів, чи потрібна прийняття закону про пенсійну реформу для отримання наступного траншу від МВФ.

При цьому Данилюк зазначив, що уряд розраховує прийняти пенсійну реформу в червні.

Міністр фінансів сподівається, що пенсійна реформа буде прийнята парламентом в пакеті з земельною реформою та законом про приватизацію.

Як повідомляв УНІАН, пенсійна реформа, розроблена урядом, передбачає поетапне збільшення трудового стажу для виходу на пенсію з 25 до 35 років.

Уряд України в рамках пенсійної реформи планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 мільйона українців, а також скасувати оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів.

Урядовий варіант пенсійної реформи не передбачає підвищення пенсійного віку, а пропонує інші інструменти для побудови справедливої і бездефіцитній пенсійної системи.