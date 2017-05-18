Данилюк: пенсійна реформа - обов'язкова умова для отримання п'ятого траншу МВФ
Також голова Мінфіну відзначив, що уряд розраховує прийняти пенсійну реформу в червні.
Прийняття закону про пенсійну реформу є однією з обов'язкових умов для отримання п'ятого траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду. Про це журналістам повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк.
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"Так. Прийняти закон", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів, чи потрібна прийняття закону про пенсійну реформу для отримання наступного траншу від МВФ.
При цьому Данилюк зазначив, що уряд розраховує прийняти пенсійну реформу в червні.
Міністр фінансів сподівається, що пенсійна реформа буде прийнята парламентом в пакеті з земельною реформою та законом про приватизацію.
Як повідомляв УНІАН, пенсійна реформа, розроблена урядом, передбачає поетапне збільшення трудового стажу для виходу на пенсію з 25 до 35 років.
Уряд України в рамках пенсійної реформи планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 мільйона українців, а також скасувати оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів.
Урядовий варіант пенсійної реформи не передбачає підвищення пенсійного віку, а пропонує інші інструменти для побудови справедливої і бездефіцитній пенсійної системи.