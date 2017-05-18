Смолій заявляє, що Порошенко не пропонував йому стати постійним головою Нацбанку

Президент України Петро Порошенко не пропонував виконуючому обов'язки голови Національного банку України Якову Смолію стати постійним керівником Нацбанку.

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Про це Смолій повідомив журналістам в кулуарах щорічної дослідницької конференції, організованої НБУ спільно з Національним банком Польщі за підтримки уряду Канади та Київської школи економіки.

"Ні, я не спілкувався з президентом з цього питання", - сказав він.

При цьому Смолій спрогнозував, що постійний голова НБУ може з'явитися або до парламентських канікул, тобто до середини липня, або вже після канікул, у вересні.

Як повідомляв УНІАН, голова НБУ Валерія Гонтарева, яка подала президенту Петру Порошенку прохання про відставку з 10 травня, пішла у тривалу відпустку. З 11 травня до призначення нового голови НБУ керувати регулятором буде перший заступник голови Яків Смолій.

Голова держави, який згідно Конституції України повинен подати на розгляд Верховної Ради наступника, на своїй прес-конференції 14 травня заявив, що розглядає кілька кандидатур.

Народний депутат з фракції "Блоку Петра Порошенко" Михайло Довбенко в коментарі УНІАН заявив, що фракція ще не обговорювала кандидатів на посаду голови НБУ, однак спрогнозував, що призначення нового керівника регулятора можливо в межах двох місяців – до наступних парламентських канікул.

Ринок обговорює півтора десятка кандидатів на посаду голови НБУ, серед яких голова правління "Райффайзен Банку Аваль" Володимир Лавренчук, голова ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек, голова правління націоналізованого "Приватбанку" і в минулому міністр фінансів Олександр Шлапак, банкір і в минулому двічі голова НБУ Сергій Тігіпко, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергій Рибалка, голова Ради НБУ і в минулому міністр економіки Богдан Данилишин, керівник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Костянтин Ворушилін.