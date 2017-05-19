Гройсман розраховує, що Рада підтримає пенсійну реформу

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує знайти необхідні голоси народних депутатів Верховної Ради для ухвалення пенсійної реформи. Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1".

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"Я глибоко впевнений, що ми знайдемо необхідну кількість голосів для того, щоб ця реформа була прийнята", - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, кошти на пенсійну реформу уряд зможе знайти завдяки детінізації української економіки, яка відбулася після підвищення мінімальних зарплат до 3200 гривень.

"Як я вже сказав, ми почали детінізувати зарплату, і нам це вдалося ... На сьогоднішній день від підвищення мінімальної зарплати в країні ми вже мобілізували в Пенсійний фонд плюсом більш планово 7,9 мільярда гривень. Це кошти українських пенсіонерів, які ми маємо їм віддати", - зазначив прем'єр.

Він зазначив, що на проведення реформи в 2017 році потрібно 12 мільярдів гривень, і 7,9 мільярда гривень уже є.

"Але хочу сказати, що у нас тільки травень. Ми будемо мати необхідну суму, щоб ввести виплати з 1 жовтня. На наступний рік нам треба 30 мільярда гривень. Але ми будемо утримувати дефіцит Пенсійного фонду, він не буде збільшуватися. Без реформи дефіцит Пенсійного фонду в наступному році дорівнював би 175 мільярдів гривень", - заявив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня Кабмін схвалив проект пенсійної реформи, запропонований главою уряду. Документ направлений для розгляду Національна рада реформ, після обговорення та затвердження на якому проект буде передано до Верховної Ради для голосування.

Реформа, зокрема, передбачає скасування обмежень на пенсії працюючим пенсіонерам, скасування особливих умов виходу на пенсію, поступову ліквідацію дефіциту Пенсійного фонду та ін

13 травня Гройсман заявив, що піде у відставку, якщо не проведе пенсійну реформу. Він анонсував підвищення пенсій і скасування їх оподаткування з 1 жовтня поточного року.