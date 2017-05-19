Обіцянка Гройсмана: пенсії військовим пенсіонерам будуть підвищені з 1 січня 2018 року

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв до кінця року внести в парламент законопроект, який дозволить з 1 січня 2018 року підвищити пенсії військовим пенсіонерам.

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Про це прем'єр-міністр заявив в ході години запитань до уряду в парламенті.

"Я запевняю всіх просто зараз з трибуни Верховної Ради – до кінця року внесемо закон про осучаснення пенсій військовим пенсіонерам", - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив законопроект про пенсійну реформу й направив його на розгляд Національної ради реформ при президентові України.

Уряд України в рамках пенсійної реформи планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 мільйона українців, а також скасувати оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів.

Урядовий варіант пенсійної реформи не передбачає підвищення пенсійного віку, а пропонує інші інструменти для побудови справедливої і бездефіцитній пенсійної системи.