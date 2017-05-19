Пенсійний вік не підвищуватимуть: Гройсман у ВР представив проект реформи (відео)

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час "Години запитань до уряду" 19 травня презентував проект пенсійної реформи.

За словами голови уряду, мінімальна пенсія 3 чи 5 тис. грн в Україні наразі неможлива.

"Я теж хочу, щоб мінімальна пенсія в країні була 3 тис. або 5 тис грн, але тоді буде зростати сам дефіцит Пенсійного фонду. Якщо він сьогодні 140 млрд, помножте його 3, і ви побачите, що це буде понад 400 млрд дефіцит, а це 40-50% нашого бюджету країни. Це неможливо сьогодні, економіка не може нам цього дозволити", - сказав Гройсман.

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В рамках пенсійної реформи пенсійний вік підвищено не буде. Голова уряду стверджує, що виплата пенсії залежитиме від стажу.

.@VGroysman у #Рада8 щодо Пенсійної реформи пенсійний вік підвищено не буде ➕ виплата пенсії залежитиме від стажу. pic.twitter.com/sXHklUsI69 — Верховна Рада (@verkhovna_rada) 19 травня 2017 р.

За словами Гройсмана, запропонована урядом пенсійна реформа дозволить упродовж 7-10 років ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду.

«Ця реформа дає нам можливість побудувати бездефіцитний бюджет Пенсійного фонду. Упродовж 7-10 років ми вийдемо на нульовий дефіцит Пенсійного фонду», - сказав прем'єр.

При цьому Гройсман пообіцяв до кінця року внести до парламенту законопроект, який дозволить з 1 січня 2018 року підвищити пенсії військовим пенсіонерам.