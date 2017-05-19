Ярославський готовий купити "Промінвестбанк"

Вчора, 18 травня 2017 року, наглядова рада Зовнішекономбанку (ВЕБ, РФ) розглянув пропозицію Олександра Ярославського про придбання Промінвестбанку (ПІБ), дочірньої структури ВЕБ в Україні, - повідомляє прес-служба DCH, що належить бізнесмену.

Раніше, в 2016 році, Олександр Ярославський вже заявляв про свою зацікавленість в інвестуванні в український банківський сектор і про те, що вивчає можливість покупки однієї з трьох "дочок" російських банків в Україні.

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Вчора він "підтвердив журналістам "Ъ": що направив Зебу пропозицію про придбання ПІБа, не розкривши деталей. "Я давно цікавлюся придбанням банківських активів, - повідомив "Ъ" пан Ярославський. - Зокрема, я вів переговори зі Сбербанком про купівлю його української "дочки", підписав угоду про наміри, провів due diligence. Однак продавець в підсумку відмовився від угоди". Після цього, за словами пана Ярославського, він почав розглядати інші банківські активи на Україні для інвестицій і зупинився на ПІБ (на даний момент займає 5-е місце на ринку України)".

Крім Олександра Ярославського на Промінвестбанк також претендує ще одна група українського походження у складі Павла Фукса (більш відомого ЗМІ в якості російського девелопера) і Максима Микитася (позафракційного депутата Верховної Ради України, на думку політичних експертів, близького до Блоку Петра Порошенка, який раніше очолював будівельну корпорацію "УкрБуд"). Заявка групи OTP (Угорщина), яка виявляла інтерес до ПІБ влітку минулого року, на вчорашньому засіданні наглядової ради ЗЕБ не розглядалося.

Як говориться в офіційному прес-релізі DCH, найближчим часом Ярославський планує подати заявку в Національний банк України, щоб почати необхідні для придбання Промінвестбанку узгоджувальні процедури. За словами голови ВЕБ Сергій Горьков "зараз відповідь за НБУ, будемо його чекати".

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Як пише "Комерсант": "Співрозмовники "Ъ" на українському фінансовому ринку вважають, що у пана Ярославського більше шансів отримати схвалення НБУ на придбання ПІБа, ніж у конкуруючої групи претендентів, оскільки він "прозорий" кандидат для української влади... а участь російського капіталу в банківській системі України є дуже чутливим питанням політично".

Група DCH за 20 років роботи в Україні успішно розвивала різні інвестиційні проекти, серед яких УкрСиббанк, Черкаський "Азот", "Київстар" та ін. Інвестиції Олександра Ярославського у розвиток Харківського регіону перевищили 1 мільярд доларів, з них 300 мільйонів доларів - в підготовку інфраструктури Харкова до Євро-2012. Попереднім придбанням бізнесмена був ХТЗ, який після 10-місячного простою почав роботу спочатку 2017 року.

Окремо група DCH відома своїми успішними інвестиціями в банківську систему – створенням одного з лідерів сектора АКБ "УкрСиббанк" і подальшим успішним партнерством з міжнародною групою BNP Paribas, має 200-річну історію роботи на ринку фінансових послуг. Крім того, група має поруч ефективно керованих непублічних фінансових активів. А також знаходиться в процесі придбання страхової компанії "ІНГО Україна" (Київ). До теперішнього часу вже підписані документи щодо купівлі 25%-го пакета акцій, завершуються формальні процедури щодо закриття угоди. Подальша стратегія DCH по відношенню до даного активу спрямована на збільшення частки в страховика до 100%".