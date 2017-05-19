Реформа ліквідує дефіцит пенсійного фонду протягом 7-10 років – Гройсман

Запропонована урядом пенсійна реформа дозволить протягом 7-10 років ліквідувати дефіцит пенсійного фонду. Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив в ході години запитань до уряду в парламенті.

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"Ця реформа дає нам можливість побудувати бездефіцитний бюджет пенсійного фонду. Протягом 7-10 років ми вийдемо на нульовий дефіцит пенсійного фонду", - сказав прем'єр.

Гройсман нагадав, що дефіцит пенсійного фонду в 2017 році становить 141 мільярд гривень, що більше за бюджет освіти та охорони здоров'я разом, та більше за оборонний бюджет країни.

"Якщо нічого не зробити в наступному році, то дефіцит буде 175 мільярдів гривень, і він буде рости. Таким чином, через 3-5 років у пенсійному фонді не буде коштів, щоб виплачувати навіть такі жалюгідні пенсії. Це говорить про те, що ми маємо взяти на себе відповідальність змінити цю систему", - зазначив глава уряду.

Гройсман в черговий раз підкреслив, що уряду в пенсійній реформі вдалося уникнути підвищення пенсійного віку.

"Для працюючої людини пенсійний вік буде дорівнює 60 років, ніяких змін у цьому питанні відбуватися не буде. Ми все робили для того, щоб відстояти позицію існуючого пенсійного фонду... Кожна людина, яка працює - має досить стажу, щоб отримати відповідну пенсію", - сказав Гройсман.

Прем'єр також зазначив, що уряд закладає в пенсійну систему автоматичне осучаснення пенсій щороку.

Гройсман сподівається, що Верховна Рада до кінця нинішньої сесії ухвалить пенсійну реформу, і вже з 1 жовтня поточного року пенсія для 9 мільйонів громадян країни буде підвищена.

"Ми знайшли практичне вирішення в умовах сучасного стану економіки. І це та справедливість, яку чекають українські громадяни, - зазначив глава уряду. - Я сподіваюся на те, що зміни будуть прийняті до кінця цієї сесії. Настав час приймати рішення, які будуть приносити позитив в життя українських громадян. Українські пенсіонери і ми, як уряд, потребуємо вашої підтримки".

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив законопроект про пенсійну реформу й направив його на розгляд Національної ради реформ при президентові України.

Уряд України в рамках пенсійної реформи планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 мільйона українців на суму від 200 до 1000 гривень, а також скасувати оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів.

Пенсійна реформа не передбачає підвищення пенсійного віку, однак вводить вимоги до страхового стажу. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. При стажі від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, при стажі не менше 15 років – до 65 років. У той же час, люди з відсутнім страховим стажем зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років. Обсяг допомоги буде визначатися виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера.

Всі нормативи мінімального страхового стажу будуть збільшуватися на 1 рік кожні 12 місяців до 2028 року. Таким чином, з 2028 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років страхового стажу. При цьому урядовий варіант реформи передбачає можливість покупки до 5 років страхового стажу. Якщо б докуповувати страховий стаж за цими правилами можна було зараз, за перший рік треба було б сплатити 16 896 гривень.

Також реформа скасовує призначення пенсій держслужбовцям за вислугу років та запроваджує єдину формулу розрахунку розміру пенсій, яка прив'язує його до обсягу внесків у Пенсійний фонд протягом життя.

Раніше в МВФ заявляли, що Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, що включає підвищення ефективного пенсійного віку.