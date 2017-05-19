Парламент Греції ухвалив новий пакет заходів жорсткої економії, греки протестують

Парламент Греції в ніч на п'ятницю, 19 травня, ухвалив новий пакет заходів жорсткої економії. На підтримку цього пакету проголосували 153 депутати, проти - 128, повідомляє Deutsche Welle.

Ухвалення цих заходів було ключовою умовою для отримання Афінами чергового траншу фінансової допомоги від європейських кредиторів.

Читайте такожДержборг Греції за рік зріс до понад 326 мільярдів євро

Прем'єр-міністр країни Алексіс Ципрас висловив надію, що кредитори погодяться списати частину боргу Афін. "Ми на це заслуговуємо і очікуємо, що Єврогрупа у понеділок ухвалить рішення, яке регулює полегшення боргового тягаря, що відповідатиме жертвам, на які пішов народ Греції", - зазначив Ципрас.

Новий пакет реформ передбачає, зокрема, скорочення пенсій на 18 відсотків з 2019 року. А з 2020 року мінімальна сума щорічного доходу, який не обкладатиметься податком, знизиться з 8636 до 5681 євро. За розрахунками міністерства фінансів Греції, це дозволить країні заощадити близько 3,6 мільярда євро.

Великі грецькі профспілки на знак протесту проти нових заходів економії провели 17 травня страйки. В країні на деякий час зупинились поромне, автобусне та залізничне сполучення. До страйку приєдналися лікарі та працівники держустанов.

У четвер в країні також відбулися акції протесту, а в Афінах ввечері біля парламенту стались зіткнення демонстрантів з поліцією, під час яких правоохоронці використовували проти найбільш активних учасників акції сльозогінний газ.