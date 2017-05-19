Молдова відмовляється від європейських грошей, щоб не псувати відносини з Кремлем (відео)

Президент країни Ігор Додон закликав чиновників з ЄС заморозити пакет допомоги в 100 мільйонів євро, за який повинні були голосувати у Брюсселі, повідомляє ТСН.uа.

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"Гроші, на думку президента, Європа виділяє, щоб утримати Молдови корупціонерів і віддалити Кишинів від Москви", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року Центральна виборча комісія Республіки Молдова визнала обрання проросійського кандидата Ігоря Додона президентом країни після другого туру виборів.

На офіційному сайті Додона зазначалося, що в разі перемоги на виборах він у перші 100 днів на посаді президента обіцяє відновити стратегічне партнерство з Росією.

На наступний день після другого туру виборів Додон виступив за федералізацію країни, назвав виведення російських військ з Придністров'я "провокацією".