При Ярославському "Промінвестбанк" стане універсальним банком - аналітик

Придбання харківським бізнесменом Олександром Ярославським активів російського "Промінвестбанку" дозволить відродити кредитування не тільки промисловості, але і середнього, малого бізнесу. ПІБ вийде зі своєї нинішньої вузької ніші, що безумовно, є позитивним сигналом для економіки країни. Такі прогнози висловив фінансовий аналітик, керуючий партнер компанії Capital Times Ерік Найман, коментуючи новину про намір президента групи компаній DCH Олександра Ярославського придбати активи "Промінвестбанку".

Експерт вважає, що з приходом нового інвестора, ПІБ не змінить основну спеціалізацію з фінансової підтримки промислового сектору, але в той же час істотно розширить напрямки своєї діяльності.

"Досвід управління і розвитку великих банків у Ярославського є. Тому без сумнівів активну і професійну команду банкірів Ярославський підібрати зможе. "Промінвестбанк" завжди спеціалізувався і був націлений на кредитування великої української промисловості. І міняти спеціалізацію банку Ярославському ні до чого, тим більше, що він націлений придбати активи саме з метою фінансування промислового сектору економіки. Разом з тим, думаю, що банк збільшить частку рітейлу і частку підтримки малого і середнього бізнесу. Таким чином "Промінвестбанк" може стати універсальним банком, і дещо відійде від своєї минулої вузької спеціалізації, що дуже правильно", - говорить економіст.

Експерт вважає, що НБУ швидко розгляне заявку Олександра Ярославського і прийме позитивне рішення.

"Думаю, що процедура узгодження НБУ заявки Ярославського займе 2-3 місяці. Регулятор в будь-якому випадку буде перевіряти походження капіталу, уточнювати стратегію банку. Але, в будь-якому випадку, думаю, проблем не виникне. У Ярославського хороша бізнес-історія і до його імені претензій немає", - резюмував Е.Найман.