Українці й надалі віддають перевагу оплаті готівкою – дослідження

Українці так само воліють платежі готівкою – картку для оплати товарів і послуг використовують 71% жителів міст з населенням понад 0,5 мільйона чоловік, 65% жителів невеликих міст і 26% сільських жителів.

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Про це УНІАН повідомила асоціація членів платіжних систем "ЕМА" з посиланням на дослідження, проведене спільно з компанією Gemius.

На думку асоціації, уподобання громадян пов'язані не тільки з низькою фінансовою грамотністю, але й з тим, що понад 80% підприємців України все ще не встановили POS-термінали в своїх торгових точках, з-за чого у споживача просто немає можливості розплатитися карткою.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Національного банку, оприлюдненими у травні, обсяг готівки поза банківською системою в Україні становить 304,2 мільярда гривень, або майже 41% всіх доходів державного бюджету країни на 2017 рік.

В рамках концепції cashless-економіки Національний банк планує зменшити обсяг готівки в обігу з 13,4% ВВП в 2016 році до 9,5% ВВП в 2020 році.