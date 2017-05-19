НБУ запасається валютою: купив у банків майже $31 мільйон

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 19 травня, купив у банків 30,6 млн дол.

Читайте такожЗа оптимістичним сценарієм гривня зміцниться до 26 за долар - експерт

Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 26,3787 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах – 38,1 млн дол.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 становив 26,3695 грн/дол., учасники ринку уклали 304 угоди на 149,72 млн дол.