НБУ запасається валютою: купив у банків майже $31 мільйон
16:53, 19 травня 2017Фінанси
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Середньозважений курс аукціону становив 26,3787 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах – 38,1 млн дол.
Ілюстрація REUTERS
Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 19 травня, купив у банків 30,6 млн дол.
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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 26,3787 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах – 38,1 млн дол.
За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 становив 26,3695 грн/дол., учасники ринку уклали 304 угоди на 149,72 млн дол.
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