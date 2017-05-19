Гривня продовжує зміцнюватися щодо долара

У п'ятницю, 19 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,3550/26,3750 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 29,4648/29,4846 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4735/0,4746 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 26,3697 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 517 угод на суму 338,02 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 18 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,37/26,40 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 29,2411/29,2580 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4735/0,4746 грн/рубль.