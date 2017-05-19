В Україні продовжує зростати роздрібна торгівля

Обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-квітні 2017 року зріс на 5,8% порівняно з аналогічним періодом 2016 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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Згідно з повідомленням, найбільше обіг роздрібної торгівлі зріс у Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Одеській та Житомирській областях – на 9,3%, 9,2%, 8,4%, 7,9% і 7,7% відповідно.

При цьому Держстат не оприлюднив абсолютних значень.

Як повідомляв УНІАН, обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-березні 2017 року зріс на 3,1% порівняно з аналогічним періодом 2016 року.

У 2016 році обіг роздрібної торгівлі в Україні збільшився на 3,7% порівняно з 2015 роком (у порівнянних цінах) до 1,159 трлн грн.