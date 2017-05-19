Офіційний курс гривні від НБУ: після вихідних євро подорожчає, долар продовжить дешевшати
20:09, 19 травня 2017Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 22 травня: 100 USD – 2636.9659 грн; 100 EUR – 2947.8642 грн; 10 RUR – 4.6133 грн.
Ілюстрація REUTERS
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк встановив на 22 травня такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2636.9659 (19 травня – 2639.3442)
100 EUR – 2947.8642 (19 травня – 2937.3262)
10 RUR – 4.6133 (19 травня – 4.5927)
Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 19 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,3550/26,3750 грн/дол.
Котирування гривні до євро знаходяться на рівні 29,4648/29,4846 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4735/0,4746 грн/рубль.
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