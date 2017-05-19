Офіційний курс гривні від НБУ: після вихідних євро подорожчає, долар продовжить дешевшати

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк встановив на 22 травня такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2636.9659 (19 травня – 2639.3442)

100 EUR – 2947.8642 (19 травня – 2937.3262)

10 RUR – 4.6133 (19 травня – 4.5927)

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 19 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,3550/26,3750 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходяться на рівні 29,4648/29,4846 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4735/0,4746 грн/рубль.