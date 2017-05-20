У Мінсоцполітики розповіли, як зростатимуть пенсії після реформи

Заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір заявив про зміну механізму індексації пенсій, що передбачено проектом пенсійної реформи.

"У разі ухвалення парламентом проекту пенсійної реформи вже з жовтня місяця відбудеться осучаснення пенсій, тобто збільшення їхнього розміру відповідно до чинних економічних показників. У подальшому буде запущений механізм постійної індексації пенсій", - заявив заступник глави Мінсоцполітики.

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За його словами, цей крок дозволить перевести процес підвищення пенсій в автоматичний режим, що унеможливить повторення ситуації, за якої ті, хто вийшов на пенсію пізніше, матимуть кращі умови ніж ті, хто став пенсіонером раніше.

Шамбір пояснив, що раніше законодавством був передбачений механізм індексації пенсій, але за умови наявності коштів, що дозволяло цього не робити.

"Відтепер пенсії зростатимуть постійно і не менше, ніж на суму 50 відсотків середньої зарплати та 50 відсотків від показника інфляції. Наголошую – не менше цього показника, а, за умови наявності додаткових коштів, навіть більше", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час "Години запитань до уряду" 19 травня презентував проект пенсійної реформи. За словами голови уряду, мінімальна пенсія 3 чи 5 тис. грн в Україні наразі неможлива.