Екс-власники "Приватбанку" можуть оскаржити в суді його націоналізацію - юрист

Заявлена Нацбанком кількість кредитів, виданих "ПриватБанком" пов'язаним особам, на сьогодні не знайшла підтвердження, що дозволяє колишнім власникам банку оскаржити в судовому порядку рішення держави про його націоналізацію.

Про це повідомив керуючий партнер адвокатського об'єднання Suprema Lex Віктор Мороз, який є радником власників облігацій "Привату", пише у своєму матеріалі для DT.UA Юлія Самаєва.

Читайте такожВласники єврооблігацій "Приватбанку" ініціювали судовий розгляд у Лондонському арбітражі

"Насправді заявлена НБУ значна кількість кредитів, виданих пов'язаним особам, фактично покладена в основу націоналізації банку, на сьогодні не знайшла підтвердження", - сказав Мороз.

"У колишніх власників банку існують підстави для оскарження рішення держави про націоналізацію "ПриватБанку", однак, наскільки мені відомо, поки що це не входить у їхні плани", - зазначив юрист.

Як пише авторка матеріалу, у майбутньому поставлені під сумнів перелік пов'язаних осіб та методика їх визначення можуть стати основою для спроб через суди повернути банк попереднім власникам.

"Ну звичайно, це перспектива не місяців, а років. Адже бажано повернути банк уже у чудовому, забезпеченому за рахунок платників податків фінансовому стані", - підсумувала Самаєва.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати найбільший банк України-ПриватБанк (р. Дніпро), керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони.