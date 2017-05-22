Курс біткойна вперше перевищив $2 тисячі

20 травня курс біткойн вперше перевищив 2 тисячі доларів на тлі глобальної політичної невизначеності, повідомляє Новое время.

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Як зазначає видання, до кінця торгів криптовалюта більше не опускалася нижче цього рівня.

"Пік був зафіксований о 21:20 - 2061,88 долара за один біткойн", - йдеться у повідомленні.

У неділю вдень біткойн коштував 2056,21 долара (+0,22%). Капіталізація ринку біткойн - до 33,6 мільярда доларів, тоді як ще 25 квітня вона становила 20,6 мільярда доларів.

Підкреслюється, що курс кріптовалюти біткойн у п'ятницю вперше перевищив 1900 доларів і подорожчав до 1951 долар на тлі глобальної політичної невизначеності.