Вкладникам банку "Фінанси та Кредит" відновили виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб сьогодні, 22 травня, відновив виплати вкладникам ліквідованого банку "Фінанси та Кредит", які було припинено наприкінці березня у зв'язку з технологічною перервою.

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Як повідомляється на сайті фонду, для отримання відшкодування вкладники можуть до 4 липня 2017 року включно звертатись в установи банку "Південний".

Фонд нагадав, що виплати проводяться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більше 200 тисяч гривень.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Фінанси та Кредит" 17 грудня 2015 року. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 18 вересня 2015 року на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Банк "Фінанси та Кредит" (Київ) працює на ринку України з 1990 року і входив у групу найбільших банків за обсягом активів. Основними акціонерами банку були компанії "Асканія" (46,50%) і F&C Realty (49,97%), підконтрольні бізнесменові Костянтину Жеваго.