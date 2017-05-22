Роздрібна торгівля в Україні з початку року зросла на 5,8%

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-квітні 2017 року зріс на 5,8% порівняно з аналогічним періодом 2016 року (у порівнянних цінах) до 226,749 мільярда гривень, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Напередодні Держстат оприлюднив лише процентне співвідношення.

Згідно з повідомленням, найбільше оборот роздрібної торгівлі зріс у Кіровоградській (на 9,3% - до 4,37 мільярдів гривень), Львівської (на 9,2% - до 13,1 мільярда гривень), Полтавській (на 8,4% - до 6,87 мільярда гривень), Одеській (на 7,9% - до 17,17 мільярда гривень) і Житомирській (на 7,7% - до 5 мільярдів гривень) областях.

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Разом з тим, найбільше зниження зростання роздрібного товарообігу в січні-квітні цього року було зафіксовано в Луганській (на 0,3%, до 1,76 мільярда гривень) області.

Роздрібний товарообіг в Києві за звітний період збільшився на 5,2% - до 44,191 мільярда гривень.

При цьому обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, в січні-квітні 2017 року становить 163,535 мільярда гривень, що на 5,5% більше показника за січень-квітень 2016 року.

При цьому оборот роздрібної торгівлі підприємств у квітні 2017 року зріс на 6,1% порівняно з показником квітня минулого року.

Як повідомляв УНІАН, оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-березні 2017 року зріс на 3,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

У 2016 році оборот роздрібної торгівлі в Україні збільшився на 3,7% в порівнянні з 2015 роком (у порівнянних цінах) до 1,159 трильйона гривень.