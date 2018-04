В Україні можуть створити кліринговий банк

Національний банк розглядає можливість створення в Україні клірингового банку (фінустанови для міжнародних безготівкових розрахунків) на базі існуючого великого банку, повідомила заступник глави НБУ Катерина Рожкова в ході круглого столу в Києві.

"Ми думаємо про потенційної можливості покласти на когось функцію клірингового банку. Це не функція Національного банку, і Нацбанк не буде цю функцію на себе брати. Створювати нічого спеціально не будемо, це треба якийсь існуючий великий банк зобов'язати", - сказала Рожкова.

Вона зазначила, що НБУ поступово послаблює свою функцію по перевірці валютних контрактів, яку запровадив для зупинки виведення грошей з України, проте при створенні клірингового банку комплаєнс-перевірки (перевірки на відповідність встановленим процедурам), в тому числі в частині протидії відмиванню доходів, будуть обов'язковими.

За словами Рожкової, відключення Deutsche Bank низки українських банків є проблемою для цих фінустанов, але не катастрофою для банківської системи країни, так як на банки, які не мають прямих кореспондентських рахунків, припадає лише 8% загального обсягу експортно-імпортних операцій.

При цьому заступник голови Нацбанку підкреслила, що подібний прецедент – світова тенденція, яка пов'язана з безліччю порушень з виведення грошей з таких країн, як Україна, і пов'язаними з цим розслідуваннями та штрафними санкціями.

Довідка УНІАН. Найбільшими гравцями в сегменті міжнародних розрахунків є Deutsche Bank, Commerzbank і Bank of New York. На даний час лоро-платежі невеликих українських банків обслуговує тільки Bank of New York, оскільки Commerzbank раніше припинив їх обслуговування, а в березні цього року Deutsche Bank відключив низку українських клієнтів без пояснення причин.