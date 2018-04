Нацбанк готовий пом'якшити обмеження з відкриття коррахунків

Національний банк України готовий скасувати обмеження, що передбачає відкриття банками прямих кореспондентських рахунків в іноземній валюті лише у країні походження цієї валюти, що дозволить українським банкам відкривати доларові коррахунку.

Про це заявив директор департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко в ході круглого столу в Києві про відключення Deutsche Bank лоро-рахунків (рахунків, відкритих банком іноземному банку-кореспонденту) низки українських клієнтів.

"Чи допоможе зняття обмеження на відкриття кореспондентських рахунків? На мою думку, так. Приміром, якщо переключиться якийсь потік на Туреччину, то в кінцевому підсумку платежі також замкнуться на американському банку-кореспонденті. Але якщо цей турецький банк генерує більш значна кількість платежів і є більш вагомим партнером для американського банку, то такі платежі пройдуть", - пояснив Пономаренко.

Також він навів приклад, коли між країнами складаються двосторонні, експортно-імпортні торговельні відносини, і в такому випадку через один банк можуть йти розрахунки за поставлений товар в обох напрямках.

"Це обмеження не вирішить питання, але для когось знизить болючість проблеми. Тому я особисто підтримую це рішення. В НБУ це питання відпрацьовується. І в принципі, це завдання для банківських асоціацій – тиснути на НБУ і пропонувати це обмеження скасувати", - додав Пономаренко.

Довідка УНІАН. Найбільшими гравцями в сегменті міжнародних розрахунків у доларах США є Deutsche Bank, Commerzbank і Bank of New York. В даний час лоро-платежі невеликих українських банків обслуговує тільки Bank of New York, оскільки Commerzbank раніше припинив їх обслуговування, а в березні цього року Deutsche Bank відключив лоро-рахунки низки українських клієнтів.