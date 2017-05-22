В Україні продовжує дешевшати долар, але дорожчає євро

У понеділок, 22 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,31/26,34 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебуває на рівні 29,6171/29,6374 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4634/0,4643 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,3419 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 420 угод на суму 236,42 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 19 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,3550/26,3750 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 29,4648/29,4846 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4735/0,4746 грн/рубль.