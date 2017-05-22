Гройсман підрахував гроші місцевих бюджетів

Залишок коштів загального фонду всіх місцевих бюджетів України в квітні зріс на 4% і станом на 1 травня становив 47,4 млрд грн, у зв'язку з чим місцева влада повинна активніше використовувати кошти для реалізації суспільно важливих проектів.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

«Напередодні літа хочу попросити органи місцевого самоврядування активніше використовувати можливості, які надає децентралізація. Останні дані свідчать, залишки коштів загального фонду всіх місцевих бюджетів України на 1 травня 2017 року становили 47,4 млрд грн. Тільки за квітень зафіксовано їх зростання на 4%», - повідомив прем'єр.

При цьому Гройсман закликав місцеві органи влади розвивати соціально значиму інфраструктуру в своїх регіонах.

«Поки на вулиці гарна погода, можна багато чого зробити для благоустрою міст і сіл, ремонту доріг і тротуарів, шкіл, садків, амбулаторій тощо. Сьогодні це вже залежить не від Києва, а від органів місцевого самоврядування», - наголосив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що місцеві бюджети в Україні у 2017 році зростуть на 25%, однак органи влади в регіонах країни можуть самостійно забезпечити перевиконання плану.

Доходи місцевих бюджетів в Україні завдяки реформі децентралізації зросли в 2016 році на 44% порівняно з 2015 роком - до 144 млрд грн.

Власні доходи бюджетів 159 об'єднаних територіальних громад за 2016 рік зросли більш як в три рази порівняно з 2015 роком - до 3,3 млрд грн.