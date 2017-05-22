Нацбанк продовжує опускати офіційну гривню до євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 23 травня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2634.1917 (22 травня – 2636.9659)

100 EUR – 2961.6217 (22 травня – 2947.8642)

10 RUR – 4.6624 (22 травня – 4.6133)

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 22 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,31/26,34 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 29,6171/29,6374 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4634/0,4643 грн/рубль.