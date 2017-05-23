Гройсман: Спеціальні пенсії для військовослужбовців будуть збережені

Урядовий варіант пенсійної реформи передбачає збереження спеціальних пенсій для українських військовослужбовців і розширення переліку професій, що дають право на дочасний вихід на пенсію.

Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу ICTV, передає Урядовий портал.

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"Спеціальні пенсії будуть збережені для усіх військовослужбовців. Жодних не буде обмежень, навпаки, ми вважаємо, що ми маємо сторицею віддати належне нашим героям, які сьогодні захищають нашу державу", - наголосив голова уряду, зауваживши, що запропонована у рамках пенсійної реформи система передбачає обмеження інших спеціальних пенсій.

Щодо розширення списку професій з правом на дочасне оформлення пенсії через шкідливі умови праці, а йдеться, зокрема, про сталеварів, шахтарів, працівників хімічної галузі тощо, то тут уряд робитиме все, аби відстояти права людей, задіяних на таких виробництвах.

"Ми зробимо усе для того щоб представники "шкідливих" професій, зберегли право на дочасний вихід на пенсію", - зазначив Прем’єр-міністр.

Він також звернув увагу, що законопроект про пенсійну реформу, що буде презентований найближчим часом на засіданні Національної ради реформ, а згодом у парламенті, міститиме норму й про автоматичне осучаснення пенсій, натомість пенсійний вік залишиться незмінним.

"Пенсія буде розраховуватися на основі трудового стажу. Якщо людина працювала усе життя, справедливо платила внески, вона має отримати підвищену пенсію. Якщо не працювала, то "вмикається" зовсім інший механізм - соціальної цільової підтримки з бюджету країни, але не за рахунок того, хто все життя працював. Пенсійна система має бути справедливою", - підкреслив прем’єр-міністр.

Він відзначив, що ресурси на фінансування запропонованих рішень є детінізація економіки і підвищення платіжної дисципліни, що в сукупності дозволить не тільки підвищити розміри пенсій, а й добитися бездефіцитності бюджету Пенсійного фонду вже за 7-10 років.

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Глава уряду ще раз звернувся до парламентарів з проханням підтримати запропоновані Кабінетом міністрів рішення, адже вони стосуватимуться 9 млн пенсіонерів уже в жовтні поточного року.

"Система, яку ми пропонуємо, буде справедливою для людей праці. Сьогоднішні і майбутні пенсіонери приходитимуть у свій Пенсійний фонд за своєю заробленою пенсією", - наголосив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час "Години запитань до уряду" 19 травня презентував проект пенсійної реформи. За словами голови уряду, мінімальна пенсія 3 чи 5 тис. грн в Україні наразі неможлива.