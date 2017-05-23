Країни єврозони знову не змогли домовитися про виділення Греції чергового траншу кредиту

Рада міністрів фінансів країн єврозони (Єврогрупа) на засіданні в понеділок знову не прийшла до рішення, що дозволяє виділити Греції новий транш кредиту, але є шанс, що воно все ж буде досягнуте в найближчі тижні, адже країну чекають чималі виплати за боргами у липні.

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Фонди єврозони і МВФ кредитують Грецію, яка входить до валютного блоку, щоб уникнути її дефолту вже з 2010 року. Зараз йде третя програма підтримки, яка стартувала в 2015 році, її обсяг — понад 80 мільярдів євро. Програма, за її задумом, повинна завершитися в середині 2018 року, але дві попередні програми доводилося, так чи інакше, доповнювати новими заходами допомоги, повідомляє Прайм.

Так звані інститути або представники кредиторів — Єврокомісія, ЄЦБ, МВФ і ESM - регулярно проводять оцінки стану економіки Греції, а також виконання її владою умов програми кредитування. Ці умови включають, зокрема, вимоги проведення болючих реформ. Виконання умов відкриває шлях для перерахування траншів кредитів. Ось вже кілька місяців не завершується друга оцінка, черговий транш кредиту залишається невиплаченим.

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Зараз країну кредитує лише Європейський механізм стабільності (ESM). У єврозоні чекають відновлення кредитування з боку МВФ. Раніше МВФ заявляв, що зможе приєднатися до процесу виділення грошей країні, тільки якщо буде впевнений у стійкості її держборгу в майбутньому.

Джерело в ЄС повідомляло, що новий транш кредиту може бути виділений Греції, лише коли МВФ прийме рішення відновити кредитування. Проте джерело не виключало, що рішення надати транш може надійти вже в червні.

Єврогрупа в понеділок обговорювала щодо Греції два питання. Перше – це виконання країною вимог кредиторів, що дозволяє завершити другу оцінку. Друге - це держборг країни, який дискутувався для того, щоб знову залучити до кредитування Греції МВФ.