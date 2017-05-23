"Це величезні гроші": Гройсман підрахував бюджетні кошти, які вдалося заощадити завдяки Prozorro

Електронна система державних закупівель Prozorro, яка з 1 серпня минулого року стала обов'язковою для використання у разі надпорогових закупівель, за час свого функціонування дозволила заощадити 24 млрд грн бюджетних коштів.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на міжнародному форумі в Києві, присвяченому державним закупівлям.

«Prozorro на даний момент вже дозволила заощадити 24 млрд грн бюджетних коштів. Це величезні гроші», - сказав очільник уряду.

За словами прем'єра, за час функціонування в системі було зареєстровано тендерів на 700 млрд грн.

Пізніше заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, який був присутній на форумі, повідомив журналістам, що із загальної суми економії 17 млрд грн - це економія за вже виконаними контрактами, ще 7 млрд грн - за укладеними, але ще не виконаними контрактами.

Як повідомляв УНІАН, Мінекономрозвитку планує у 2017 році досягти економії бюджетних коштів завдяки використанню системи електронних держзакупівель Prozorro в 50 млрд грн.