У Трампа підготували бюджет обсягом понад 4 трильйони доларів

Білий дім запропонував у понеділок бюджет на 2018 фінансовий рік обсягом 4,1 трильйона доларів, у додатках прогноз зростання економіки США оцінюється в 3% ВВП щорічно, починаючи з 2021 року.

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Основні параметри запропонованого бюджету опубліковані на сайті Білого дому, повідомляє Прайм.

Бюджет передбачає скромніші 2,3% зростання в 2017, 2,4% - у 2018, 2,7% - у 2019 роках.

Бюджет також відрізняється оптимізмом щодо дефіциту, прогнозуючи нестачу фінансування в 3,15 трильйона доларів за найближчі 10 років.

У той же час авторитетне бюджетне управління конгресу, яке прораховує фінансовий ефект урядових ініціатив, прогнозує на той самий термін дефіцит майже 9,5 трильйона доларів.

Бюджет включає прогнози на основі запланованого скасування реформи охорони здоров'я, відомої під назвою Obamacare. Будуть скорочені різноманітні державні соціальні програми на загальну суму 3,6 трильйона доларів на 10 років.

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Підпаде під скорочення програма медичної допомоги малозабезпеченим Medicaid, субсидії відповідно до Obamacare, програма талонів на харчування для бідних та інші.

Адміністрація США розраховує збільшити в 2018 році бюджет міністерства внутрішньої безпеки (МВБ) майже на 7% порівняно з нинішнім фінансовим роком.

Згідно з наведеними даними, бюджет МВБ повинен становити 44,1 мільярда доларів, що на 2,8 мільярда вище за показник нинішнього року.

"Запропонований президентом проект бюджету передбачає забезпечення безпеки кордонів США шляхом інвестицій 2,6 мільярда доларів у високопріоритетну тактичну інфраструктуру і технології", - йдеться в документі. Це, зокрема, передбачає "планування, розробку і будівництво стіни вздовж південного кордону згідно з виконавчим указом президента від 25 січня 2017 року", - наголошується в проекті.

У Білому домі вважають, що "ці інвестиції зміцнять безпеку кордону та дозволять зменшити потік людей і наркотиків, які незаконно перетинають американський кордон".

На 1,5 мільярда доларів пропонується збільшити витрати, пов'язані із затриманням і депортацією нелегалів. Крім того, 1,5 мільярда доларів планується витратити на забезпечення безпеки критично важливих для США комп'ютерних систем. Поряд з цим мова йде про фінансування управління з безпеки на транспорті, а також різних програм, що сприяють виявленню нелегалів.

Також Адміністрація США пропонує збільшити витрати на програми з ядерної безпеки в 2018 році.

"Проект бюджету передбачає зміцнення ядерних можливостей країни шляхом підвищення на 1,4 мільярда доларів фінансування Національного управління ядерної безпеки (НУЯБ) в порівнянні з показниками 2017 року", - йдеться в документі.

Відзначається, що передбачуване зростання бюджету цього управління, що входить до складу міністерства енергетики, в такому випадку становитиме 11%.

В цілому ж, згідно з документом, бюджет Міненерго становитиме 28 мільярдів доларів, що на 1,7 мільярда доларів нижче за рівень 2017 року.

Для того, щоб цей проект став законом, потрібно схвалення обох палат Конгресу і підпис президента. Традиційно "чернетка" бюджету вважається лише широким описом пріоритетів Білого дому, а реальний бюджет зазвичай стає результатом торгу і компромісів між адміністрацією та Конгресом.