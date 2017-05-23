Державний "Укрексімбанк" у суді вимагає від компанії Ахметова 2,8 мільярда гривень

Державний «Укрексімбанк» звернувся до Господарського суду Києва з позовом про стягнення з компанії «ЕСУ», яка є основним акціонером найбільшого оператора фіксованого зв'язку «Укртелеком» і належить бізнесменові Рінату Ахметову, 2,83 млрд грн заборгованості.

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Про це повідомляється у постанові про порушення провадження, опублікованій у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з документом, суд порушив провадження за позовом «Укрексімбанку» 5 травня. Розгляд справи призначено на 30 травня.

Компанія «ЕСУ» викупила «Укртелеком» у 2011 році, сплативши 10,57 млрд грн за 92,79% акцій. Цю покупку частково профінансували два державних банки. Як повідомляли українські ЗМІ, незадовго до переведення на рахунок Фонду держмайна другого траншу за придбання «Укртелекому» «ЕСУ» випустила облігації на суму близько 4,2 млрд грн. У ході закритого розміщення їх викупили «Ощадбанк» і «Укрексімбанк». «Укрексімбанк» наприкінці квітня 2013 року придбав облігації «ЕСУ» номінальною вартістю 2,24 млрд грн. «Ощадбанк» придбав облігації «ЕСУ» номіналом близько 2 млрд грн, і тепер намагається стягнути з «ЕСУ» заборгованість за відсотковими платежами за облігаціями у розмірі 714 млн грн.

До цього часу компанія так і не змогла викупити в повному обсязі облігації у держбанків.

Наприкінці жовтня 2016 року Господарський суд Києва зобов'язав компанію «ЕСУ» повернути державному «Укрексімбанку» 810,6 млн грн заборгованості за облігаціями.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня Фонд державного майна України подав до Господарського суду Києва позов до компанії «ЕСУ» та Державного експортно-імпортного банку України про розірвання договору купівлі-продажу акцій найбільшого оператора компанії «Укртелеком» і стягнення пені у розмірі 2,17 млрд грн.

У квітні Печерський суд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури про накладення арешту на акції компаній «Укртелеком» і «ТриМоб». На даний час Генпрокуратура проводить розслідування щодо незаконного виділення за вказівкою колишнього президента Віктора Януковича 220 млн грн з державного бюджету та приватизації 93% акцій «Укртелекому» за заниженою на 1,6 млрд грн ціною.

«Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України. Компанія надає послуги зв'язку майже 8 млн абонентів фіксованої телефонії та послуги швидкісного інтернету понад 1,6 млн клієнтів. Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), яка в 2013 році завершила операцію з придбання 100% акцій компанії UA Тelecominvest Limited, якій належить 100% «ЕСУ».

«Укрексімбанк» працює на ринку України з 1992 року і є одним з найбільших банків за обсягом активів. 100% акцій банку належать державі.