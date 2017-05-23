Споживчі настрої українців погіршилися – дослідження

Індекс споживчих настроїв в Україні у квітні 2017 року знизився на 0,6 пункту порівняно з березнем 2017 року – до 54,9. Такі дані містяться у дослідженні GfK Ukraine.

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При цьому індекс очікуваного розвитку економіки у найближчий рік у квітні знизився на 2,8 пункту порівняно з березнем і становив 45,2 пункту, а індекс очікуваного розвитку економіки у найближчі 5 років зріс на 7,9 пункту – до 71,6.

Індекс очікуваних змін особистого матеріального стану зріс на 1 пункт – до 43, а індекс доцільності великих покупок знизився на 7,1 пункту і становив 57,4.

Індекс інфляційних очікувань зріс на 1,6 пункту – до 183,9.

«У цілому індекс споживчих настроїв не зазнав значних змін. У структурі індексу зросли очікування щодо розвитку економіки країни у найближчі 5 років, а індекс доцільності великих покупок, навпаки, знизився. Поліпшення настроїв щодо економічного розвитку країни, на нашу думку, є реакцією на прийняття безвізового режиму для України з ЄС (6 квітня Європарламент прийняв це рішення). Слід зазначити, що зменшення індексу доцільності робити великі покупки сталося в групі споживачів з низьким доходом», - йдеться у повідомленні компанії.

Як повідомляв УНІАН, індекс споживчих настроїв в Україні у березні 2017 року знизився на 0,7 пункту порівняно з лютим 2017 року – до 55,5.

Базова інфляція в Україні у квітні 2017 року у річному вимірі, порівняно з квітнем 2016 року, залишилася на рівні 6,3%, зафіксованому у березні до березня.