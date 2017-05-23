Гривня "відвоювала" в долара ще кілька копійок

У вівторок, 23 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,29/26,31 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування щодо євро встановилися на рівні 29,2960 /29,3158 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4735/0,4746 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 26,3039 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 258 угод на суму 92,16 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 22 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,31/26,34 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 29,6171/29,6374 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4634/0,4643 грн/рубль.