В Україні скоротилася кількість компаній, які мають право перевіряти банки
14:45, 23 травня 2017Фінанси
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НБУ виключив дві компанії з реєстру аудиторів банків.
НБУ скоротив кількість банківських аудиторів / фото УНІАН
Національний банк України виключив компанії «Аналітик-Партнери» і «Інсайдер» з реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення перевірок банків.
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Як повідомляється на сайті регулятора, відповідне рішення прийнято на підставі власного бажання компаній.
Довідка УНІАН. Національний банк України в межах чинного законодавства веде реєстр аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків. У даний час в цьому реєстрі 22 аудиторські компанії.
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