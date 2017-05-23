"Ощадбанк" готує заміну російській програмі 1С

Голова правління державного "Ощадбанку" Андрій Пишний повідомив, що банк має намір надати майданчик, який замінить російське програмне забезпечення для бухгалтерів "1С", що потрапило під санкції РНБО.

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Про це він сказав в інтерв'ю "НВ Бізнес".

Пишний повідомив, що "Ощадбанк" розробляє систему, орієнтовану на обслуговування малого та середнього бізнесу. Система являє собою просунутий інтернет-банкінг для представників МСБ. Зараз ця система тестується на трьох обласних управліннях. В загальнонаціональну експлуатацію, за словами Пишного, вона буде запущена вже в найближчі кілька місяців.

«Наша система «Корплайт» має, в тому числі, модуль забезпечення бухгалтерського обліку. Тобто, будучи нашим клієнтом, ви не просто зможете здійснювати перекази, ви можете вести свій фінансовий управлінський, бухгалтерський облік», – повідомив банкір.

Таким чином, система дасть можливість обмінюватися даними з бухгалтерськими системами, а також вести податковий облік. І вже до кінця 2017 року дозволить підприємцям відмовитися від використання російського програмного забезпечення для бухгалтерів 1С, яке потрапило під санкції РНБО.

За словами Пишного, всі системи "Ощадбанку" протягом останніх трьох років свідомо очищалися від зовнішнього небезпечного впливу, зокрема, російського. «Тому до такого рішення (санкції щодо російських компаній і продуктів - ред.) не просто готові, ми вже давно реалізували цю концепцію», – говорить він.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко своїм указом сьогодні ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про продовження на рік санкцій проти Росії, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсів Yandex, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту «1С».