НБУ сьогодні купив у банків $50 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 23 травня, купив у банків 50 мільйонів доларів.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 26,3090 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 80,9 мільйона доларів.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до 14:30 склав 26,3047 гривні/долар, учасники ринку уклали 404 угоди на 244,1 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк сьогодні заявив про намір провести аукціон з купівлі валюти об'ємом до 50 мільйонів доларів.